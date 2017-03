La JCI Côte d’Ivoire lance les Journées Nationales du Civisme

La Jeune Chambre Internationale Côte d’Ivoire a procédé, le mercredi 15 mars 2017 à la salle des conférences du Ministère des Affaires étrangères (Plateau), au lancement des Journées Nationales de la promotion du Civisme. C’était en présence de la vice-présidente mondiale de notre organisation Nezha Labyed et d’éminentes personnalités, aussi bien du secteur public que celui du privé. Ont également pris part à cet important rendez-vous des centaines de jeunes de différentes contrées du pays, venus s’approprier les valeurs de civisme. Des valeurs partagées à travers un panel qui avait pour thème central : « Incivisme, quels impacts sur le développement socioéconomique de la Côte d’Ivoire ? » , avec un accent particulier sur les thématiques du secteur du transport routier, de l’électricité et de la fiscalité.À l’occasion de ce lancement, le président national de la JCI Côte d’Ivoire, le sénateur Abdoulaye Alliagui, a indiqué que les journées de promotion du Civisme s’inscrivent dans la volonté de son organisation de contribuer à l’émergence d’une jeunesse ivoirienne responsable et ambitieuse. Selon lui, elles visent spécifiquement à développer l’esprit civique à travers la connaissance des actes civiques et amener l’ivoirien à comprendre et respecter les valeurs institutionnelles et citoyennes ; faire régresser la violence et faire de la population ivoirienne, un peuple pacifique et exemplaire ; faire de la jeunesse ivoirienne un modèle de citoyen actif; à soutenir les actions de développement du Gouvernement ivoirien et à participer au processus d’atteinte à l’émergence 2020 prônée par Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire.Prévues pour durer trois jours, donc jusqu’au 18 mars 2017, ces journées seront marquées par différentes actions de sensibilisations au civisme dans les villes d’Abengourou, Abois, Bouaké, Dabou, Gagnoa, Korhogo et Man.