La Côte d’Ivoire rassure l’OIF : ‘’pour nous, les enjeux de ces jeux dépassent les jeux’’

Robert Beugré Mambé, ministre ivoirien chargé des VIIIè jeux de la Francophonie, prévus en juillet en Côte d’Ivoire, a rassuré les membres du Comité d’orientation du Comité international des jeux de la francophonie quant à la ‘’mobilisation’’ générale autour de ces jeux.

Selon une note d’information du District Autonome d’Abidjan, transmis, dimanche, à APA, M. Mambé était jeudi et vendredi, à Paris (France), à la 13è réunion du Comité d'orientation du Comité International des jeux de la francophonie pour ‘’montrer, démontrer, de façon argumentée, preuves à l’appui, que notre pays était bien engagé dans l’organisation’’ des VIIIes jeux de la francophonie.



M. Mambé, par ailleurs, Gouverneur du District d’Abidjan, fait ‘’un état des lieux des sites en construction et en réhabilitation. Sur ce point, il a expliqué que les choses se déroulaient bien et que fin mars, dealine, tous ces chantiers seront opérationnels. Idem pour les autres opérations à mettre en œuvre’’, rapporte la note.



Il a salué la mobilisation de toutes les couches ivoiriennes qui se sont appropriées ces jeux: maires, chefs religieux et coutumiers, artistes, journalistes, jeunesse.



" Pour nous, les enjeux de ces jeux dépassent les jeux", a dit M. Mambé au Comité international des jeux de la francophonie, expliquant que ‘’le Président de la République lui-même suivait de très près les préparatifs de ces jeux qui lui tiennent à cœur", a rassuré le ministre Robert Beugré Mambé devant les délégués de 80 pays.



Pour sa part, l’administrateur de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Ouane Adama, a rendu un hommage à la Côte d’Ivoire pour ses "gros investissements" et salué le ministre Mambé pour sa ‘’détermination’’, aux côtés du Président de la République, à offrir de beaux jeux à la communauté francophone en juillet 2017.



La Présidente du Comité d’orientation, la Marocaine Latifa Moftaqir, a, pour sa part, encouragé la Côte d'Ivoire dans ses actions et a appelé la communauté francophone à être solidaire des Ivoiriens qui entendent ‘’s'appuyer sur ces jeux pour renforcer leur cohésion’’.



