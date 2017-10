La CPI doit s’intéresser à d’autres continents, selon le ministre malien de la Justice

« Nous sommes aujourd’hui convaincus que la CPI doit s’intéresser à d’autres continents avec les agressions contre les pays», a déclaré le ministre malien de la Justice, Mamadou Ismaila Konaté, mercredi à Niamey, à l’issue d’une audience avec le Président du Niger, Issoufou Mahamadou.



Le Président Issoufou venait de recevoir une délégation des ministres de la Justice des pays francophones prenant part au Symposium régional de haut niveau sur la coopération et la complémentarité entre les Etats et la Cour pénale internationale (CPI), rapporte l’Agence nigérienne de presse (ANP).



Le porte-parole de la délégation, en l’occurrence le ministre malien de la Justice a déclaré au sortir de l’audience que les échanges avec le Chef de l’Etat nigérien ont porté sur les problématiques, les procédures et les poursuites devant la CPI.



AIP