L’opposant Konan Kouadio Siméon propose une caravane du pardon et de la repentance en Côte d’Ivoire

L'opposant ivoirien, Konan Kouadio Siméon dit KKS, a proposé mardi à Abidjan, au cours d'une conférence de presse, «l'organisation à travers le pays, d'une caravane du pardon et de la repentance aux fins de libérer les cœurs pour libérer la nation».



Pour M. Konan qui dit être porteur d'un «message divin laïc» à l'endroit de ses compatriotes, la réconciliation nationale a trois dimensions. Notamment, a-t-il expliqué, la dimension spirituelle, la dimension relationnelle et la dimension institutionnelle.



« La dimension spirituelle consiste à réconcilier le peuple avec Dieu. C'est elle que je veux partager avec vous à travers le thème +Sort et contraste ivoirien: dimension spirituelle, clés de la restauration+», a fait savoir le conférencier.



« Je sais que la repentance et le pardon sont prêchés dans vos églises et mosquées. Mais ce message doit maintenant sortir de ces différents lieux de culte pour se retrouver dans la rue, dans nos champs, dans nos forêts, dans nos foyers, dans nos cœurs», a suggéré KKS.



Poursuivant, il a soutenu que le problème qui fait piétiner la réconciliation en Côte d Ivoire, « ce n'est pas le dioula, ce n'est pas le bété, ce n'est pas le baoulé. Ce n'est pas non plus l'étranger », mais « c'est notre état de cœur». « Désactivons nos cœurs de tous les projets de vengeance », a-t-il conseillé.



Konan Kouadio Siméon fut candidat malheureux aux élections présidentielles ivoiriennes de 2010 et de 2015. Il est par ailleurs, le président de l'ONG «Initiatives pour la paix (IPP) ».



