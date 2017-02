L’armée française en Côte d’Ivoire n’a pas vocation à y intervenir, affirme son commandant

Les Forces française présentes en Côte d'Ivoire (FFCI) n'ont pas "vocation à interférer" dans les affaires du pays, désormais base d'appui pour les opérations que la France mène contre le terrorisme au Sahel, a affirmé samedi leur commandant à Abidjan.« C’est très important, nous ne sommes plus l’opération Licorne. Les dispositions du traité de partenariat ont changé et les Forces françaises n’ont aucune vocation à intervenir en Côte d’Ivoire », a affirmé le colonel Jean Luc Kuntz lors d’une conférence de presse.Les FFCI ont succédé en janvier 2015 à la force Licorne, mise en place en septembre 2002 après une tentative de coup d’Etat contre le président de l’époque Laurent Gbagbo et la prise de contrôle d’une partie du pays par des rebelles. Licorne fut un acteur majeur et controversé de la décennie de crise politico-militaire (2002-2011) ivoirienne.