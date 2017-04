L'Organisation internationale du cacao (Icco), implantée depuis 1973 à Londres, a inauguré ce mardi 25 avril son siège à Abidjan en Côte d’Ivoire. Un transfèrement dans le premier pays producteur alors que l'économie cacaoyère est en plein marasme et que la Côte d’Ivoire elle-même a dû revoir à la baisse ses dépenses budgétaires.



Après 44 ans d'activité à Londres, l'une des deux places boursières où se vend la précieuse fève, le siège de l'Organisation internationale du cacao emménage dans un bâtiment réhabilité d’Abidjan, en Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao.



Une inauguration d'autant plus symbolique que cette année le marché mondial connaît un trou d'air et que les producteurs, notamment ivoiriens, en font les frais. Après deux années dorées, ils perdent 37% de leurs revenus habituels.