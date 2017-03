Jean-Luc Mélenchon à la rescousse de Laurent Gbagbo ?

Laurent Gbagbo finira-t-il par être libéré de sa cellule haguenoise ? Le récent onzième refus des juges ne semble pas avoir émoussé le militantisme de ses partisans. Certains d’entre eux, comme l’Ivoirienne Christine Zekou, tentent toujours de rameuter les politiciens gaulois. Hélas pour elle, sa cause vient de perdre l’un des derniers gbagboïstes de la classe politique française (et mentor de Benoît Hamon), en la personne d’Henri Emmanuelli, décédé ce mardi des suites d’une longue maladie.« Jumeau blanc » de Gbagbo – les deux hommes sont nés le 31 mai 1945 -, l’ancien président de l’Assemblée nationale française critiquait régulièrement la « diabolisation » dont serait victime, selon lui, le héraut du Front populaire ivoirien. Il se targuait même d’avoir « fait sortir Laurent Gbagbo de prison où l’avait enfermé monsieur Ouattara » au début des années 90. L’école primaire de Mama, village natal de l’ancien président ivoirien, porte d’ailleurs le nom d’Emmanuelli…Sur qui alors les aficionados de « Koudou » pourraient-ils jeter leur dévolu ? Rien de tel qu’un candidat en vue à la prochaine présidentielle française. Celui de La France insoumise a régulièrement pris fait et cause pour Gbagbo.