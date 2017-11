Intégration économique : la Côte d'Ivoire réussit bien aux Burkinabè

Les Journées de promotion économique du Burkina Faso en Côte d’Ivoire qui se sont ouvertes à Abidjan le 11 novembre témoignent d’une relation étroite entre les deux pays.De source officielle, les Burkinabés sont plus de trois millions en Côte d'Ivoire, constituant la communauté étrangère la plus importante dans le pays. Cette population burkinabée, on la retrouve dans tous les secteurs d’activités allant du gardiennage au chef d’entreprise en passant par l’agriculture et le commerce.C’est justement dans cette dernière activité citée qu’évolue Marie Zongo, est arrivée en Côte d’ivoire à l’âge de 22 ans pour "se chercher". Marie Zongo vend depuis son arrivée, des produits ivoiriens et des vêtements du Burkina Faso faits à la main."Je vends le beurre de karité, les tenues traditionnelles, les boubous, les ensembles trois pièces et les noix d’acajou. Je vends ces choses depuis 32 ans. Une tenue comme celle-ci, si c’est au Burkina c’est 42.500FCFA si c’est ici en Côte d’ivoire c’est 45000FCFA", raconte-t-elle."Mes tenues traditionnelles, par exemple celle-ci c’est 100.000FCFA sans débattre. Par jour je peux vendre au moins 300.000FCFA. Les tenues traditionnelles présentement ça marche bien", ajoute-t-elle.Mère de cinq enfants, on peut dire sans se tromper que le commerce en côte d’ivoire réussit bien à dame Marie Zongo. La preuve.