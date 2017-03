Immigration clandestine : 180 ivoiriens seront rapatriés mardi de la Libye vers la Côte d’Ivoire (Officiel)

Quelque 180 ivoiriens en situation irrégulière seront rapatriés, mardi, de la Libye vers la Côte d’Ivoire, a appris APA, vendredi, de source officielle dans la capitale économique ivoirienne.



« La sensibilisation est efficace. Il faut que les jeunes utilisent les moyens légaux qui existent pour aller à l’extérieur » a déclaré au cours d’une rencontre avec la presse, Issiaka Konaté, Directeur général des ivoiriens de l’extérieur.



Poursuivant, il a annoncé dans la foulée le retour volontaire, mardi prochain, de 180 ivoiriens de la Libye.Concernant la ville de Daloa, située au centre-ouest ivoirien, où les départs pour l’extérieur sont réguliers ces derniers mois, M. Konaté a révélé que « des arrestations ont été faites ».



« Certains réseaux de ce phénomène ont été démantelés », a-t-il ajouté, invitant les familles à plus de responsabilités.



Par ailleurs, M. Konaté a annoncé l’institution d’un prix spécial récompensant les journalistes qui s’intéressent à la sensibilisation dans ce domaine aux prochaines éditions des soirées Ebony en collaboration avec l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI).



En terme d’ actions à mettre en place en faveur de la diaspora, il a énuméré « l’élaboration et l’adoption d’une politique nationale de gestion des ivoiriens de l’Extérieur dans le cadre de la stratégie de la politique nationale sur la migration, la mise en place d’un fichier d’identification fiable des ivoiriens de l’extérieur , l’organisation du Forum de la diaspora, la création d’un Haut Conseil des ivoiriens ».



« Le gouvernement est conscient de ce problème qu’il prend à bras le corps », a pour sa part soutenu, Alassane Diamouténé Zié, Directeur de cabinet du ministre ivoirien de l’intégration africaine et des ivoiriens de l’extérieur.



Comme signal fort, il en veut pour preuve les adresses du chef de l’Etat en faveur d’un retour et les actions de la direction générale des ivoiriens de l’extérieur. ‘’La question est tellement importante, centrale qu’il faut qu’il devienne un sujet participatif’’, a souligné M. Zié.

Selon Sophie Konaté, Chargé de programme à la Fondation allemande Friedrich Nauman, « la situation est assez dramatique ».



« L’objectif n’est pas d’empêcher la migration mais c’est de décourager la migration clandestine .C’est extrêmement dangereux. Ce n’est pas la piscine qu’on traverse », a-t-elle alerté tout en réitérant le soutien de sa fondation aux actions de sensibilisation jusqu’en 2020.



D’après l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), au 14 mars 2017, 19 653 migrants et réfugiés sont arrivés en Europe par la mer. Plus de 80 pourcent sont arrivés en Italie et le reste en Grèce et en Espagne. Pendant les 73 premiers jours de 2016, ils étaient 152 701.



