De nouvelles mutineries secouent la Côte d’Ivoire depuis vendredi, principalement dans les villes de Bouaké et Korhogo, les deuxième et quatrième plus importantes du pays. Les mutins réclament le versement de reliquats de primes qui leur avaient été promises en janvier, lors d’une vague précédente de mutineries.Une vingtaine de personnes ont ainsi été blessées dimanche à Bouaké, dont six par balles. Les mutins y empêchent la population de sortir de chez elle, patrouillant dans les quartiers, tirant en l’air et passant parfois à tabac des habitants, selon des témoins. La veille, deux personnes avaient été gravement blessées par balles à Bouaké et Korhogo. L'une d'entre elles est décédée des suites de ces blessures ce dimanche.