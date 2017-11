Heineken veut doubler sa production de bière en Côte d'Ivoire

Heineken a annoncé mardi vouloir doubler sa production de bière en Côte d'Ivoire d'ici l'année prochaine, avec l'ambition de concurrencer la société française Cartel sur ce marché en forte croissance.La consommation de bière en Côte d'Ivoire, dont l'économie affiche la plus forte croissance du continent, a progressé depuis la fin de la crise politique en 2011 et Castel domine le marché avec ses marques très populaires Castel, Flag et Solibra.Heineken, deuxième producteur mondial de bière derrière Anheuser-Busch InBev, espère accroître sa part en doublant la capacité de son usine Brassivoire, qui a ouvert l'année dernière dans les environs d'Abidjan."Nous allons investir 20 milliards de francs CFA (30,5 millions d'euros) d'ici la fin de l'année (...) pour doubler notre capacité", a indiqué Alexandre Koch, responsable de la brasserie."Nous avions prévu de réaliser cet investissement entre 2018 et 2019. Mais au vu de la forte demande, nous allons le faire avant la fin de l'année", a-t-il ajouté.Au total, le groupe néerlandais devrait avoir investi 100 milliards de francs CFA dans la brasserie.