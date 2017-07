Guillaume Soro rencontre l’ex-président ivoirien Henri Konan Bédié à Paris

Le président de l’Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro a rencontré ce week-end, à Paris, Henri Konan Bédié, le leader du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci), un grand allié au pouvoir, a-t-on appris dimanche de sources concordantes.



Sur son compte Facebook, M. Soro partage s’être « réveillé ce matin (dimanche) à l'atterrissage de l'Airbus A380 en provenance d'Abidjan pour Paris », sans autres précisions.



L’échange entre les deux personnalités politiques ivoiriennes a eu lieu dimanche dans la capitale française, précise à APA une source proche du chef du parlement ivoirien.



L’actualité politique majeure en Côte d’Ivoire, aujourd’hui, tourne autour de l’alternance au pouvoir au sein du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), la coalition au pouvoir.



Selon des sources proches de MM. Soro et Bédié les deux hommes ont ostensiblement discuté de la situation politique du pays. Sur sa page Facebook, le président du Parlement ivoirien a avant cette entrevue exprimé des pensées politiques.



A la sortie de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle (France) il "me vint innocemment à l'esprit cette citation d'Alexandre Dumas, qui résonne encore (...) comme une leçon de vie: Il peut exister, dans la vie, des services tellement grands, qu'à ceux-là à qui ils ont été rendus, s'ils ne sont vraiment pétris de valeurs morales cardinales, il ne leur reste plus, et en guise de reconnaissance que la trahison.", a-t-il écrit.



L’ex-président ivoirien Henri Konan Bédié séjourne depuis quelques semaines à Paris, où il a récemment participé à la remise du Prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à l’Unesco.



APA