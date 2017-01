Grogne sociale et militaire : Le parti de Gbagbo appelle à la "mise en place d’un gouvernement de transition"

Le président du Front populaire ivoirien (FPI, opposition), Pascal Affi N’guessan a appelé mercredi à Abidjan à la "mise en place d’un gouvernement d’union nationale de transition" afin de "résoudre durablement" la grogne dans l’armée et la grève des fonctionnaires.



"J’appelle solennellement toutes les forces vives de la nation en vue de la mise en place d’un gouvernement d’union nationale", a dit M. Affi, lors d’un point de presse au siège du FPI à Cocody (Est).



La mission de ce "gouvernement sera de conclure une trêve avec toutes les organisations politiques militaires syndicales impliquées dans la crise", a-t-il indiqué.



Le 06 janvier, un mouvement d’humeur est parti de Bouaké avant de s’étendre le 07 janvier à Abidjan et d’autres villes de l’intérieur du pays, pour réclamer "le paiement de primes et une augmentation de salaires".



Le 9 janvier, la plateforme des fonctionnaires et agents de l’Etat a lancé un mot d’ordre de grève de cinq jours pour réclamer entre autres le paiement du stock des arriérés de salaire et le retrait du décret portant abattement des pensions de retraite, avant de reconduire le mouvement pour une semaine.



Le chef de l’Etat Alassane Ouattara "a dit en 2010, quand on est incapable de gérer le pays, on quitte le pouvoir", a rappelé Pascal Affi N’guessan invitant le président à "tirer les conséquences de sa propre logique".



