Grogne dans l'armée: Ouattara se barricade, la Présidence et la Primature bouclées

Au Plateau, à Abidjan où se trouvent la Présidence de la République et la Primature, la surveillance des bâtiments abritant ces deux institutions et la sécurité ont été renforcées. Il est désormais plus que difficile d’accéder à la Présidence à partir de la Primature avec un véhicule. Toutes les entrées ont été barricadées. Devant ces entrées, des soldats lourdement armésqui font le guet. Cette situation pour le moins inhabituelle, ne laisse pas indifférent les habitués des lieux encore moins les passants. « La mutinerie des militaires était-elle une simple mutinerie ou cachait-elle des dessins inavoués ? Pourquoi autant de barricades devant la présidence ? Le pouvoir craint-il un coup d'Etat ? », s'interrogeun retraité de passage au Plateau, ce vendredi matin. Et de suggérer : « Il faut que le Président Ouattara règle cette situation au plus vite sinon ça risque de provoquer la peur chez les Ivoiriens. On est fatigué des crises ».