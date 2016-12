Grève à la télé ivoirienne : les syndicats confirment dans 48 heures

Pendant que le Directeur général (DG) de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI), Ahmadou Bakayoko , s’active avec son équipe pour atteindre ses objectifs au plan financier, il affronte une fronde dirigée par les syndicats de la maison conduits par Kouadio Amonzame, Secrétaire général du syndicat national des agents des organes des secteurs publics et parapublics de l'information (Synninfo).Devant le climat de plus en plus tendu, Ahmadou Bakayoko avait convoqué une réunion de tout le personnel. Le vendredi 23 décembre 2016, les responsables de la RTI se sont retrouvés avec une poignée d’agents." Je vous invite à assister à notre assemblée générale qui aura lieu le mercredi 28 décembre 2016, à 14 heures 30, au stade de la Haute Fréquence de la Maison de la RTI à Cocody. Là, vous saurez toutes les décisions que nous allons arrêter ", a déclaré à Afrkipresse Kouadio Amonzame , également président de l’Intersyndicale du secteur des médias de Côte d’Ivoire (ISMCI).