Gabon 2017 : la CAN des "sorciers blancs"

Ils sont 13 entraineurs blancs parmi les 16 en charge des équipes africaines qui disputent la 31e édition de la CAN 2017 au Gabon.

Le premier s'appelle Claude Leroy, ancien entraineur de la mythique équipe des Lions Indomptables du Cameroun, avec Roger Milla, Cyril Makanaky, François Oman Mbiyik, entre autres.

Débarqué au Cameroun en 1985, il avait atteint les ¼ de finales de la Coupe du monde en 1990, en battant la Colombie, l'Argentine de Diego Maradona et secoué l'Angleterre de Gary Lineker.

En 1992, Claude Leroy qui a posé ses baluchons au Sénégal, va prendre en charge les Lions de la Teranga des Jules Bocandé, Souleymane Sané (dont le fils Leroy Sané de Premier league porte le nom), Roger Mendy, Omar Guèye Sène, Thierno Youm.

Aujourd'hui, ils sont au total 13 entraineurs occidentaux à compétir pour le titre de champion d'Afrique. Ce sont des Belges (2), des Français (5), deux Portugais, un Espagnol, un Israelien, un Serbe et un Argentin.

Hervé Renard est le plus titré. Il est deux fois sacré champion d'Afrique, avec la Zambie en 2012, puis avec la Côte d'Ivoire en 2015.

bbc.com