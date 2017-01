Gabon 2017 / Les Eléphants à l’assaut des éperviers

C’est cet après-midi à 16h Gmt que la Côte d’Ivoire entre en lice dans la Can 2017 en croisant les Eperviers du Togo au stade d’Oyem. De source proche de la Fédération ivoirienne de football, l’infirmerie des Eléphants est vide. Les joueurs ont travaillé s dans la sérénité. Dans leur hôtel d’Oyem, les joueurs de Michel Dussuyer sont plutôt sereins. Quand bien même l’équipe est constituée de plusieurs novices par rapport à la Can. A commencer par Adama Traoré, Jonathan Kodjia, Wilfried Zaha, Pépé Nicolas, Mamadou Bagayoko, Seri Michael etc. qui incarnent la nouvelle génération des Eléphants. Bien évidemment, on ne vend pas cher leur peau. Mais en deux matches internationaux amicaux, l’équipe ivoirienne a démontré son savoir-faire. Elle a battu la Suède et l’Ouganda respectivement sur le score de 2-1 et 3-0 avec la manière. Ce qui fait espérer les ivoiriens, même si ce sont des résultats de matches amicaux.

Ces nouveaux Eléphants seront bien entendus encadrés par les anciens que sont Sylvain Gbohouo, Serge Aurier, Salomon Kalou, Séré Dié, Max Gradel, Bony wilfried, Eric Bailly et Sio Giovanni. Un bon amalgame de nouveaux et anciens pourrait donner une ossature de rêve. Quant aux Eperviers du Togo, ils viennent avec 11 joueurs qui étaient déjà à la dernière Can. On peut citer entre autres Serge Akikpo, Alaixys Romao et Akossi Agassa, le gardien de but. Ce dernier est sans club présentement. Tout comme la vedette de l’équipe, Emmanuel Adébayor, toujours à la recherche d’un point de chute. Ils sont dirigés par l’entraineur français, Claude Leroy, très habitué de la Can. Les togolais fondent beaucoup d’espoir sur eux. La soirée sera bouclée par l’opposition RD Congo – Maroc à 19h.



Ephram Touboui

In Notre Voie