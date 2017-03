France – Afrique : La percée d’Emmanuel Macron en Afrique à un mois de la présidentielle

C’est une lapalissade de dire que les élections en France ont des répercussions en Afrique. Et pour cause, l’Hexagone entretient des relations privilégiées et multiséculaires avec plusieurs pays d’Afrique. C’est ainsi qu’à la faveur de la présidentielle française, plusieurs mouvements de soutien au candidat d’En marche on vu le jour en Afrique. Le communicant marocain Hamza Hraoui est le premier à lancer le mouvement au Maroc en août 2016. Débuté timidement, ce mouvement est en train de connaitre une véritable percée dans le royaume chérifien avec plusieurs adhérents et sympathisants.