Football : La Côte d’Ivoire éliminée de la CAN après une défaite (1-0) face au Maroc

L’équipe nationale de football de Côte d’Ivoire, championne d’Afrique en titre de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) a été éliminé au 1er tour de l’édition 2017, mardi soir à Oyem, après avoir été battu (1-0) face au Maroc.



Considérée comme un favori au titre qu’elle détient, la Côte d’Ivoire a été sortie de la CAN 2017 à l’issue de son 3e match perdu, précédé de deux nuls.





C’est à la 64e min de jeu que Rachid Alioui, nouvel entrant marocain ouvre le score pour les Lions de l’atlas, inscrivant ainsi l’unique but de la rencontre qui éjecte les Ivoiriens de la compétition.





Lors de leur première sortie, le 16 janvier, les éléphants ont fait un nul (0-0) face aux éperviers du Togo. Une parité réitérée vendredi à la deuxième journée devant la RD Congo (2-2).





Dans ce groupe C, la RD Congo qui affrontait dans le même temps le Togo, l’a battu (3-1) et s’est qualifiée pour les quarts de finale en terminant 1er de la poule, avec 4 points. Le Maroc (3 points) est 2e.



