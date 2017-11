Football/ Côte d’Ivoire-Maroc : les Lions de l’Atlas débarquent à Abidjan avec leurs cuisiniers

La délégation marocaine forte d’une cinquantaine de personnes dont 26 joueurs est arrivée, mercredi soir, avec des ‘’cuisiniers pour confectionner les repas’’ des footballeurs, a appris APA, jeudi, de sources proches d’un grand complexe hôtelier abidjanais où le sélectionneur Hervé Renard et ses poulains prennent leurs quartiers.



C’est à Sofitel Ivoire Hôtel, à Cocody, quartier des Ambassadeurs, à l’Est de la capitale économique ivoirienne, que la délégation marocaine conduite par le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a posé ses valises pour préparer dans la ‘’quiétude’’, le match de samedi contre les Eléphants de Côte d’Ivoire, comptant pour les éliminatoires du Mondial russe.



‘’Ils sont logés à l’Ivoire après qu’ils aient refusé l’hôtel que la FIF (Fédération ivoirienne de football) leur a proposé au Plateau, au centre d’Abidjan. Il y a comme des consignes strictes ont été données aux joueurs de ne parler à personne. Mêmes leurs compatriotes vivant ici, n’ont pas pour le moment accès aux joueurs’’, confie un agent de l’hôtel requérant l’anonymat.



Selon lui, ‘’les Marocains sont venus avec leurs propres cuisiniers. Ce sont eux qui confectionnent leurs repas. On dirait que Hervé Renard qui connaît bien la maison Ivoire a dû convaincre ses employeurs de prendre certaines dispositions pour maîtriser l’environnement de ce match décisif’’, assure-t-il.



Outre l’hôtel de la FIF qu’ils ont ‘’poliment’’ récusé, les joueurs marocains et leur staff ont également, refusé le bus affrété par la fédération ivoirienne pour leur déplacement. ‘’Ils se mettent la pression inutilement’’, indique une autre source fédérale.



La sélection marocaine prendra connaissance avec la pelouse du Stade Houphouët-Boigny, vendredi après-midi pour la dernière séance d’entrainement après celle de ce jeudi à Sol Béni, le centre d’entrainements de l’Asec Mimosas d’Abidjan.



APA