FRANÇOIS GUINA (COJEP) : "EN CÔTE D'IVOIRE, ON A L'IMPRESSION DE VOIR DEUX PAYS QUI S'AFFRONTENT"

Bonjour M. GUINA, vous êtes le 4è secrétaire exécutif chargé des relations extérieures et des Ivoiriens de l'étranger, porte-parole adjoint du COJEP, parti politique créé par Charles Blé GOUDE.

Dites-nous comment se porte aujourd'hui le COJEP ?



François Guina : Le COJEP est un jeune parti politique sur l'échiquier national de la Côte d'Ivoire qui attend jouer pleinement son rôle en tant parti polique d'opposition.



Avez-vous ses nouvelles de Charles Blé Goudé ?



Il se porte bien il est préoccupé par son procès, je veux dire avec ses avocats il oeuvre à la manifestation de la vérité sur les faits qu'on lui reproche. Et la vérité éclatera tôt ou tard car il est innocent sur les différentes crise qui secouent la Côte d'Ivoire et notamment la crise poste-électorale.



Quel est l'objectif de l'opération "CPI, ça suffit" initiée par votre parti ?



Cette opération s'articule autour de trois principaux axes.

D'abord l'objectif immédiat, c'est de libérer ou faire libérer le président Gbagbo, son ministre Charles Blé Goudé, Simone GBAGBO et tous les prisonniers politiques.

Ensuite l'objectif intermédiaire qui est la conséquence du premier, c'est à dire la véritable réconciliation nationale. Pour le COJEP, après plusieurs tentatives du chef de l'Etat pour réconcilier les Ivoiriens, qui se sont soldées par des échecs, et avec ce que nous constatons aujourd'hui sur le terrain socio-politique, nous pensons qu'il faut réunir autour de la table de discussion toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire pour régler définitivement cette question de réconciliation. Pour cela, il faut que tous les acteurs soient présents.

Enfin, aujourd'hui, force est de constater que le pays est dans l'impasse. Quand on regarde le procès à la CPI, ou quand on regarde de près le climat socio-politique en Côte d'Ivoire, on a l'impression de voir deux pays qui s'affrontent : celui des pro-ouattara et celui des pro-gbagbo. Or les ivoiriens sont fatigués de cette division qui ne fait que s’approfondir au fur et à mesure que les années passent.

Pour nous, aujourd'hui, il faut aller au delà de ces clivages traditionnelles politiques pour qu'ensemble, nous ramenions cette reconciliation tant attendue par les Ivoiriens car d'elle dépendra la stabilité du pays.



Recueillis par Sylvie konan