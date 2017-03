FRANC CFA : FRANÇOIS HOLLANDE OUVERT À TOUTES LES PROPOSITIONS

Le Président de la République s’est entretenu avec son homologue ivoirien, M. Alassane Dramane OUATTARA.Le chef de l’Etat a confirmé le soutien de la France aux efforts de la Côte d’Ivoire en matière de restructuration des forces de sécurité, en particulier dans leur préparation au déploiement dans le cadre d’opérations de maintien de la paix des Nations Unies ou de l’Union africaine. Il a indiqué que les Eléments Français au Sénégal et les Forces Françaises en Côte d’Ivoire mettaient en œuvre cette coopération. Il a confirmé que la France poursuivrait, près d’un an après les attentats de Grand-Bassam, ses actions de formation au profit des forces ivoiriennes compétentes en matière de lutte anti-terroriste.François HOLLANDE s’est également félicité de l’avancement rapide du processus d’annulation et de conversion de la dette ivoirienne, initié en juillet 2012 et qui a permis le financement de nombreux projets dans les secteurs de l’éducation, de la santé, du développement rural, des infrastructures ou encore de la justice et de l’Etat de droit.Les deux chefs d’Etat se sont félicités que la Côte d’Ivoire soit désormais éligible aux crédits européens du Fonds fiduciaire d’urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration.Enfin, les deux Présidents ont évoqué plusieurs dossiers internationaux. S’agissant du Mali, ils ont salué les avancées que constituent la mise en œuvre des premières patrouilles mixtes entre signataires de l’accord de paix et de réconciliation, mais aussi la mise en place d’autorités intérimaires dans plusieurs des régions du nord du Mali.