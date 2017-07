Évariste Méambly : « Gbagbo et Blé Goudé sont des acteurs indispensables de la réconciliation »

Après avoir déposé à l'Assemblée nationale un projet de loi d'amnistie pour tous les acteurs de la crise postélectorale, Evariste Méambly, député indépendant et président du groupe parlementaire Agir pour le peuple, a rendu visite à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ce lundi à La Haye. Il explique sa démarque à Jeune Afrique.Le député Évaristre Méambly a rencontré les deux hommes à La Haye, ce lundi 24 juillet, quelques jours après une importante décision de la Cour pénale internationale concernant l’ancien président ivoirien. Mercredi 19 juillet, la Chambre d’appel de la CPI a en effet demandé un réexamen de la demande de liberté conditionnelle de Laurent Gbagbo. Aucune date pour cette nouvelle audience n’a été fixée, mais l’ancien président ivoirien devra rester en prison d’ici ce nouvel examen. Auteur d’un projet de loi d’amnistie pour tous les acteurs de la crise postélectorale qui vient d’être déposée devant l’Assemblée nationale, Évariste Méamby revient pour Jeune Afrique sur sa rencontre avec Gbagbo et Blé Goudé, et sur ses attentes, politiques et judiciaires.Nous voulions d’abord nous enquérir de leur situation en tant qu’Ivoiriens, savoir ce qu’ils vivent. Nous avons compris qu’ils sont aujourd’hui épris de paix, qu’ils n’ont aucune rancœur. Ils souhaitent simplement retrouver leur pays et œuvrer au processus de la réconciliation que le président Alassane Ouattara lui-même veut. Nous leur avons présenté notre solution – une amnistie votée par l’Assemblée. Ils ont donné leur bénédiction et nous ont dit : « On veut que Ouattara et Henri Konan Bédié reconnaissent que nous souffrons et voulons voir la paix en Côte d’Ivoire. » Le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé sont des acteurs indispensables de la réconciliation. Je remercie d’ailleurs Abdoudramane Sangaré de m’avoir permis de les rencontrer.