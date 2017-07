En Côte d’Ivoire, divorce consommé au sein de la coalition présidentielle

Les fractures sont de moins en moins dissimulables. Près de deux ans après sa réélection, Alassane Ouattara voit la coalition qui l’a porté au pouvoir se disloquer. Depuis le début de l’année, les tensions entre son parti, le Rassemblement des républicains (RDR) et ses alliés des Forces nouvelles (FN) – l’ancienne rébellion ivoirienne – sont au plus haut. Echanges d’amabilités par presse interposée, boycottage des réunions du RDR par les cadres FN, éviction le 12 juin d’un cadre FN de la primature pour un post Facebook... Rien ne va plus.« Lorsque l’on divorce, on n’est pas obligés de rameuter tout le quartier pour l’annoncer. On peut se contenter de faire chambre à part dans la même maison », résume un cadre des FN. Mais, pour comprendre pourquoi le « couple » se délite aujourd’hui, un petit retour en arrière s’impose.En 2011, Alassane Ouattara prend le pouvoir. Il gagne face à Laurent Gbagbo grâce à une grande alliance de son parti avec, notamment, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) d’Henri Konan Bédié et les Forces nouvelles de Guillaume Soro. Lesquelles comportent alors une branche armée, les Forces armées des Forces nouvelles (FAFN) et une branche politique. Au lendemain de la crise, les FAFN sont dissoutes. Une partie des hommes rejoint l’armée régulière, l’autre est désarmée et démobilisée avec plus ou moins de succès. Quant à la branche politique, elle s’arrime au parti présidentiel, « l’allié naturel ».C’est alors le grand amour. Du moins, en apparence. Guillaume Soro est reconduit premier ministre (poste qu’il occupait depuis 2007) et ministre de la défense. Son gouvernement compte, en plus de lui-même, quatre ministres, sur 36, issus des FN.