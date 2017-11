Éliminatoires de la Coupe du monde 2018 - Éléphants - Gervinho, Kodjia, Gnagnon : Il y a problème !

L'infirmerie des Éléphants de Côte d'Ivoire ne désemplit pas. À quatre petits jours de l'immense match des éliminatoires de la Coupe du monde face au Maroc, elle accueille trois illustres patients, à savoir, le capitaine Yao Kouassi Gervais, Jonathan Kodjia et Joris Gnagnon. Trois éléments qui pèsent dans le dispositif du sélectionneur belge. Le premier est le garant moral et technique de l'équipe. Gervinho est un redoutable attaquant, passeur et buteur. Sa grosse expérience des grandes compétitions et de ce genre de matchs couperets devrait être utile aux Éléphants. Surtout que ce groupe ne compte plus dans ses rangs un vrai leader charismatique. Une tête de gondole qui peut tirer les autres vers le haut. C'est en cela que la présence de Gervinho s'avère importante et nécessaire. Et Marc Wilmots en parle si bien : "Gervinho souffre du genou. C'est vrai qu'il manque de rythme en ce moment, mais c'est un joueur qui peut faire exploser un match en 20 mn. Sa présence est importante. Il a de l'expérience, il peut être déclencheur. Nous allons voir l'évolution de son état et prendre une décision", analyse le technicien belge. Il est établi que Kodjia souffre d'une cheville douloureuse. Et dire que son abattage, son flair animalier et sa pointe de vitesse sont des atouts qui devraient être plus qu'utiles aux pachydermes. Boris Gnagnon est, lui, gêné par une béquille. Un jeune défenseur ou milieu très généreux dans l'effort. Trois éléments dont les éventuelles absences ne devraient pas arranger les Éléphants. "Ils ont passé un IRM à ce jour. Nous devons nous rassurer de l'état de forme de tout le groupe, et ne pas faire d'erreurs. On a besoin d'une équipe qui va aller au combat", confie Wilmots à nos confrères de l'Équipe.

En trois jours, beaucoup de choses peuvent encore basculer au sein du groupe. En bien comme en mal. Mais avec un seul objectif : la qualification au soir du 11 novembre dans la cuvette du stade Houphouët-Boigny.



Edson Titi