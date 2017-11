Éliminatoires Coupe du monde 2018/ Avant Côte d'Ivoire-Maroc - Éléphants : un autre grand blessé !

Les nouvelles se suivent et se ressemblent pour les Éléphants de Côte d'Ivoire. Surtout pour le patron de l'encadrement technique, le sélectionneur national, Marc Wilmots; aussi mauvaises les unes que les autres. Après le forfait déclaré et consommé du milieu international, Séri Mikaël, pour raison de blessure, c'est au tour de l'attaquant

Jonathan Kodjia, 28 ans, "d'abandonner" les Éléphants pour la finale du groupe C face aux Lions de l'Atlas, le 11 novembre 2017, au stade Félix Houphouet-Boigny. En effet, l'attaquant d'Aston Villa (Angleterre) est obligé d'observer un arrêt en raison d'une cheville récalcitrante. Blessure qui lui vaut une indisponibilité de plusieurs semaines, selon l'entraîneur du club anglais, Steve Bruce.

Absent en début de saison à cause d'une cheville fracturée, l'Ivoirien s'est malheureusement blessé de nouveau, au même pied, à la même cheville, suite à sa dernière apparition en championnat anglais. L'absence de Kodjia sera un gros préjudice à l'équipe et notamment au secteur offensif. Auteur de cinq réalisations en onze sélections chez

les tricolores ivoiriens, le natif de Saint-Denis (Paris) est devenu un véritable atout offensif pour la sélection ivoirienne depuis qu'il y a mis les pieds. Attaquant joueur, baroudeur, finisseur et passeur à ses moments perdus, Jonathan s'est rendu indispensable à l'équipe ivoirienne et son sélectionneur belge, Marc Wilmots. On le voit, l'absence de ce garçon sera un gros "manque à gagner" pour les Éléphants.

Comme lui, Wilfred Boni pourrait manquer à la sélection pour le duel contre le royaume chérifien. Lui aussi souffrirait d'une blessure. Mais son absence reste à confirmer. L'autre forfait acté est celui du défenseur axial, Eric Bailly. Le stoppeur de Manchester United, lui, n'est pas blessé mais est suspendu pour cumul de cartons jaunes. Il a écopé de deux cartons jaunes durant les matchs de groupe, ce qui lui vaut cette suspension contre le Maroc le 11 novembre. On le voit, des absences qui ne sont pas de nature à arranger les choses d'une sélection déjà mal en point même quand elle dispose de tout son monde. A fortiori avec cet handicap majeur. Qu'à cela ne tienne, Marc Wilmots, le sélectionneur, a encore dix jours pour sortir un groupe puis une équipe à même de battre le Maroc et offrir à la Côte d'Ivoire son 4ème ticket consécutif pour une phase finale de Coupe du monde de football.

Avant leur "guerre" le 11 novembre, le Maroc est leader du groupe C avec 9 points. La Côte d'Ivoire le suit avec 8 points.



Edson Titi