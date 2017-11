Éléphants - La mère d'un footballeur professionnel : " Je veux voir mon fils avant de mourir."

L'information a été dévoilée par notre confrère sportmania.ci, un site de sport. Une triste affaire de famille. Aussi écœurante que rageante. Qui concerne directement le footballeur international ivoirien, Maxwell Cornet et les autres membres de sa famille dont sa mère biologique . Laquelle vit un drame sans nom. De quoi s'agit-il ? Maxwell Cornet, le joueur de Lyon, n'est plus la propriété de sa vraie famille biologique. Il a été "arraché" à son père, Déjoué Kouegba Firmin, et à sa mère, Songo Saha Béatrice, par Jean Claude Gba, le fils de la sœur de son père. Comment en sont-ils arrivés là ?

Dans les années 1990, le père de Maxell Cornet aide son neveu, Jean Claude Gba, à immigrer en France. La famille était alors installée à Yopougon Sicogi. Une fois dans l’hexagone, ce dernier qui intègre l'armée française, change de patronyme et devient Jean Claude Cornet. Il est désormais Français. Quelques années passent. Alors qu'il vivait à Metz, en France, il fait venir son neveu Maxell Cornet . Le môme, qui avait 5 ans à l'époque, va porter son nouveau nom, Cornet. Doué pour le football, Maxell n'a aucune difficulté pour intégrer le centre de formation du FC Metz. Le petit grandit sous les ailes de son oncle paternel. Il est naturellement influencé par ce dernier. En bien comme en mal. Les années s’égrènent. Maxwell Cornet devient un footballeur professionnel. Il est sociétaire de l'Olympique Lyonnais. Et là, commence la souffrance de ses parents biologiques, à en croire le site sportmania.ci. Son oncle, Jean Claude Cornet coupe les ponts avec ses parents. Tous les contacts sont interdits avec le joueur. L'oncle fait croire à son neveu Maxell Cornet que ses vrais parents sont des sorciers et que le contact avec eux l'exposerait à la mort. Désormais façonné par son oncle, Maxwell Cornet tourne le dos à ses parents. Plus de lien avec sa famille. Son oncle gère son argent et ses biens issus du football professionnel. Ses parents n'ont plus accès à lui. Ils n'ont aucun droit sur lui. Lui, non plus, se ne voit pas redevable vis-avis d'eux. Son père, sa mère, ses sœurs, ses frères, et les autres membres de la famille sont estomaqués. Ils n'y comprennent rien. Toutes les démarchent entreprises par les parents du joueur pour renouer le contact avec lui sont restées vaines. C'est la galère morale et psychologique. En effet, selon sportmania.ci, quand les parents de Maxell insistent, Jean Claude Cornet leur répond par des menaces. C'est dans cette atmosphère insoutenable que le père naturel de Maxell Cornet tombe malade et meurt de chagrin, note notre confrère.

Sa mère n'est pas loin du même sort. Puisqu'elle est en ce moment très malade et ne bénéficie pas de soins adéquats. Elle résiste et vit grâce à ses filles qui font des petits commerces. Et c'est une mère meurtrie dans sa chair qui livre ses sentiments à sportmania.ci. " Je suis très malade, je veux juste voir mon fils et le serrer dans mes bras. Je veux le voir avant de mourir. Mon mari est mort sans voir son fils. Si je meurs sans le voir, je ne le pardonnerai jamais à Jean Claude et à Maxell. Je n'ai pas besoin d'argent, je veux juste voir mon enfant. Mettre un enfant au monde, avec tout ce que cela comporte comme souffrances et douleurs, ne pas le voir alors qu'il est en vie, c'est insupportable. Jean Claude peut garder tous ses biens, ce n'est pas un problème pour nous. Mais je le supplie de me laisser voir mon enfant".

Edson Titi