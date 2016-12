Élections législatives en Côte d’Ivoire : les dessous du duel de Cocody

C’était la bataille la plus attendue des législatives du 18 décembre.À Cocody, Yasmina Ouégnin, la députée sortante, affrontait Affoussiata Bamba Lamine, la ministre de la Communication. La première, n’ayant pas été investie par son parti – le PDCI, d’Henri Konan Bédié –, concourt en indépendante ; la seconde défend les couleurs de la coalition au pouvoir (le RHDP, composé entre autres du PDCI et du RDR).Le soir du vote, lorsque la ministre annonce sa victoire en postant des vidéos sur sa page Facebook, c’est l’étonnement général. Car les résultats, que relaient les antennes locales de la Commission électorale indépendante (CEI), indiquent tout le contraire. L’ambassade de France et plusieurs autres chancelleries occidentales sont alertées. Les observateurs aussi.