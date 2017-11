ÉLIMINATOIRES DU MONDIAL 2018 - Hervé Renard (Coach du Maroc) : "Samedi soir, il y aura un grand déçu... ce ne sera pas le Maroc."

À 24 heures de ce grand rendez-vous, Hervé Renard, le patron du banc de la sélection marocaine, s'est ouvert à la presse. Aucune question n'a été taboue. Il a répondu à toutes les préoccupations des journalistes. Avec la franchise et la charisme qui le caractérisent. L'homme reste positif et surtout optimiste quant à la qualification du pays dont il a en charge l'encadrement technique. Morceaux choisis.



L'accueil



"Je suis heureux de l'accueil que m'ont réservé les Ivoiriens. J'ai beaucoup d'amis ici. Je reviens avec beaucoup d'images et d'émotions exceptionnelles. J'étais là récemment pour les obsèques de Tioté Cheick. Mais Il faut faire abstraction des amitiés ivoiriennes et se concentrer. Parce que cette fois-ci, le contexte est différent. Chacun va

défendre ses couleurs. Après, on reparlera de nos amitiés."



Le match



"C'est un match comme tous les autres. Mais le genre de match qui compte dans la carrière d'un entraîneur qui et permettent d'accomplir de grandes choses telle une finale de Coupe d'Afrique. Un match que je vais aborder tranquillement. Avec plaisir. Un match exceptionnel où il ne faut pas se poser de question. Avant de l'aborder, il faut être prêt à tous les niveaux."



La clef du match



"Ça va se jouer à la détermination. Il faut répondre présents. Se montrer généreux collectivement surtout. Les plus solidaires et généreux sortiront vainqueurs".



La pelouse



"Je trouve la pelouse bien meilleure que par le passé. Et puis quand on est compétiteur, on ne s’attarde pas sur ces détails-là. Cette pelouse sera la même pour les deux équipes."



Un match capital



"On va donner la clef du match aux joueurs. On va leur donner toutes les informations sur l'adversaire. On regarde les vidéos des matchs des Éléphants. C'est un match capital, c'est une finale de Coupe d'Afrique où il ne faut pas se louper. Il faut tout faire ensemble dans ce match pour se qualifier. Si ça se passe mal, j'ai les épaules larges pour

assumer. Si on se qualifie, ce sera grâce aux joueurs. C'est la loi du football."



L'adversaire

"Je me focalise sur mon équipe, l'adversaire, ça ne m'intéresse pas. On sait à qui on a affaire. On sait le contexte dans lequel on sera. Ce sera la fête du foot africain. On a la chance d'y participer, je prends la chose comme ça. On est en même temps très près et très loin de la qualification."



Son équipe



"Malgré quelques absences, j'ai le groupe qu'il faut. Le reste va bien. La pression veut dire quoi ? Si c'est être dans l'obligation de se qualifier, oui. Une chose est sûre, demain il y aura un grand déçu et un autre sautera de joie. On espère que ce sera le Maroc..."



Edson Titi