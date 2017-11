ÉLIMINATOIRES DU MONDIAL 2018 - Côte d'Ivoire - Maroc : Quand les statistiques parlent...

Le meilleur moment d'un match décisif comme celui qui va opposer, demain, la Côte d'Ivoire au Maroc, au stade Félix Houphouet-Boigny, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, c'est bien avant. Où tous les commentaires et spéculations sont permis. Y compris le jeu des statistiques. Pour coller à l'actualité, il est bon

d'éplucher le parcours de ces deux nations dans les éliminatoires du groupe C .

En cinq sorties, la défense marocaine n'a encaissé aucun but. En revanche, son attaque en a plantés neuf aux différents adversaires (Mali, Gabon...). Pour l'instant donc, le Maroc compte deux victoires et trois matchs nuls dans cette compétition.

Quant aux Ivoiriens, ils ont encaissé trois buts et en ont marqué sept. Le parcours des Éléphants, pour l'heure, dans ces éliminatoires, se résume à deux matchs gagnés, un match nul et une défaite.

L'histoire commune des deux sélections nationales dans les éliminatoires de la Coupe du monde et de la Coupe d'Afrique des nations remonte à 1973. Depuis ce temps jusqu'à ce jour, les Lions de l'Atlas et les Éléphants de Côte d'Ivoire ont rivalisé d'ardeur sur dix-huit matchs. La Côte d'Ivoire a gagné à six reprises (33%) contre cinq succès (27%) pour le Royaume chérifien. Les deux pays se sont neutralisés sept fois. Si on s'en tient scrupuleusement à ces

statistiques historiques, on peut dire, sans risquer de se tromper, que la Côte d'Ivoire part avec une longueur pour ce match. Donc avec la faveur des pronostics.

Mais quand on revient à l'actualité, c'est-à-dire à la forme du moment des deux équipes, la réalité est tout autre. L'attaque du Maroc marque, sa défense n'encaisse pas. À preuve, le Maroc, c'est 9 réalisations en cinq oppositions sans rien prendre en retour. En face, la Côte d'Ivoire a marqué 7 fois et a encaissé trois buts.

Sur ces données précises, le Maroc a plus de muscles que la Côte d'Ivoire. Il montre plus d'atouts que les Éléphants. Mais, comme on dit, ce ne sont que des statistiques qui sont faites pour être battus. Demain, ce sera un autre match qui plus est se joue en terre ivoirienne. Un match où le Maroc n'aura besoin que d'un nul pour se retrouver en Russie en juin 2018. Cela nécessite des précautions de leur part. Un match pour lequel la Côte d'Ivoire a brûlé son droit à l'erreur. Elle a le dos au mur. Obligée qu'elle est de triompher. Le choix de la gagne ou du blâme.

Dans ce combat de nerfs de demain, l'équipe qui s'offrira le Graal sera celle qui saura entamer son match. Qui saura le gérer, se montrer patiente dans les moments de flottements et qui se montrera plus efficace au final.

Alors, cardiaques s'abstenir !



Edson Titi