ÉLIMINATOIRE DU MONDIAL 2018 - Kodjia retrouve les Éléphants ! Voici la liste de la Côte d'Ivoire face au Maroc

Ça y est ! Le monde du football ivoirien est maintenant situé sur l'identité des hommes qui vont défendre les couleurs de la nation, le 11 novembre 2017, au félicia, face au Maroc, en éliminatoire de la Coupe du monde 2018.

Le sélectionneur national, Marc Wilmots, a enfin lâché le morceau. Le technicien belge a donné la liste des 25 Éléphants qu'il a retenus pour la préparation de ce match ô combien important contre le Maroc. Et la grosse crainte de l'entraîneur se situait au niveau de ses "grands blessés" dont Jonathan Kodjia. L'attaquant d'Aston Villa (Angleterre), dont on n'était pas certain de la présence, signe finalement son retour. Un ouf de soulagement pour le banc ivoirien. "L'entraîneur ne pouvait pas donner aussi vite la liste parce qu'il y avait pas mal de blessés importants, c'est-à-dire des titulaires. Et il fallait avoir des certitudes sur le retour de Kodjia. Ce sont des choses sur lesquelles on ne peut pas communiquer comme ça", confie un membre de la Fédération ivoirienne de football (FIF). En effet, il y a une semaine, le joueur offensif avait rechuté. Suite à une nouvelle blessure sur la même cheville (alors fracturée) dont il a gravement souffert en début de saison. Et son entraîneur ne le voyait pas revenir à la compétition avant quelques semaines. D'où l'annonce de son forfait. Mais au final, Kodjia s'est rétabli plus vite que prévu. Pour le bonheur des Eléphants. Outre lui, Traoré Adama (Gôztepe spor-Turquie) et Max Alain Gradel (Toulouse) n'étaient pas certains non plus pour raison de blessures. Mais tous sont sur le petit papier de Marc Wilmots. Au niveau des gardiens de but, Sangaré Badra Ali signe son retour après un long moment d'absence inexpliquée. Lui qui évolue désormais à Free State Stars en Afrique du Sud. Au milieu de terrain, un jeune joueur fait son entrée en sélection en la personne de Maiga Habib, sociétaire de Saint Etienne (France).

En plus, les cadors comme Gervinho (capitaine), Salomon Kalou, Serey Dié, Doumbia Seydou, Roger Assalé sont tous là. Au patron du banc des Eléphants de savoir faire de ce groupe, apparemment bon sur papier, une équipe redoutable à même de se qualifier au soir du 11 novembre face au Maroc. Et assurer le quatrième ticket consécutif de la Côte d'Ivoire à une phase finale de Coupe du monde après 2006, 2010, 2014.



Gardiens :

Gbohouo Sylvain ( TP Mazembé), Blé Zadi ( Africa sport), Sangaré Badra (Free State stars Af'sud)



Défenseurs :

Serges Aurier(Tottenham), Bagayoko Mamadou(Oud Heverlee Belgique), Deli Simon (Slavia Prague Rep Tchèque), Kanon Wilfried ( ADO La Haye - Pays-Bas), Gagnon Joris (Rennes), Kessié Franck(Milan),

Conan N'clomandé (Victoria Guimarès, Portugal), Traoré Adama (Göztepe Spor, Turquie),

Traoré Ismael (Angers France).



Milieux :

Doukouré Cheick (Levante-Espagne), Fofana Seko (Udinese Italie), Gamin Jean Philippe (Mayence Allemagne),

Maïga Habib (St Etienne), Serey Dié (FC Bäle Suisse)



Attaque :

Yao Kouassi Gervais (Hebei China Fortune Football club, Chine), Salomon Kalou (Hertha Berlin),

Doumbia Seydou (Sporting club, Portugal), Max Gradel (Toulouse), Kodjia Jonathan (Aston Villa),

Assalé Roger (Young boys, Suisse), Zaha Wilfried (Cristal Palace Angleterre)



Edson Titi