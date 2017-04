« Disparus du Novotel » : en Côte d’Ivoire, les condamnés gardent leurs secrets

Appelé une dernière fois à la barre, le général Brunot Dogbo Blé a continué à vivement rejeter les lourdes accusations pesant sur lui. « Je ne suis pas mêlé à cela », insiste-il, ce jeudi 13 avril, face aux jurés de la cour d’assises de Yopougon, une commune d’Abidjan. Dans la salle climatisée, des partisans de l’ancien chef de la Garde républicaine ivoirienne de l’ex-président Laurent Gbagbo acquiescent de la tête. Ils patienteront jusqu’au cœur de la nuit, après six heures de délibération, pour entendre tomber la sentence : dix-huit années de prison ferme pour le haut gradé poursuivi lors de ce procès des « disparus du Novotel ».Rappel des faits : le 4 avril 2011, alors que la Côte d’Ivoire est plongée dans une meurtrière crise post-électorale, un commando militaire fait irruption dans l’hôtel Novotel du Plateau, à Abidjan. Ils en repartiront avec son directeur, le Français Stéphane Frantz di Rippel, et trois clients : son compatriote Yves Lambelin, directeur général de Sifca, plus grand groupe agro-industriel ivoirien, et deux collègues de ce dernier, de nationalités béninoise et malaisienne. Selon l’accusation, les quatre hommes sont alors conduits au palais présidentiel pour y être « torturés, sauvagement battus, avant d’être tués ».La cour, qui n’a pas suivi le réquisitoire du parquet exigeant des peines de prison à vie, a requalifié l’assassinat en meurtre, rejetant ainsi le caractère prémédité. Les deux adjoints de Brunot Dogbo Blé ont aussi été condamnés à dix-huit ans de prison. Accusé d’avoir achevé Yves Lambelin d’une balle dans la tête, le commissaire Osée Loguey a quant à lui été condamné à vingt ans d’enfermement. Deux autres membres du commando ont reçu des peines de prison plus légères et quatre autres ont été acquittés.