Différentes crises en Côte d’Ivoire : La grande phase d’indemnisation a démarré ce 30 octobre

Après la phase pilote, le 4 août 2015, la grande opération d’indemnisation des victimes des différentes crises survenues en Côte d’Ivoire vient de démarrer. Cette seconde phase, considérée comme la plus grande, a été officiellement lancée, hier, au siège du programme national de cohésion social, à la Riviera Golf 4, par la ministre de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité, Mariatou Koné.A cette occasion, quelques chèques ont été remis à quelques victimes, parents de victimes ou ayant-droits, des différentes crises survenues en Côte d’Ivoire, depuis 1990. Les parents ou ayant-droits des victimes décédées ont reçu, chacun, un chèque d’un million de Fcfa. Les blessés ont quant-à-eux, reçu chacun un bon de prise en charge médical en plus d’un chèque de 150 000Fcfa. Les orphelins à bas âge ont également été pris en compte. Ils ont reçu chacun, un chèque allant de 100 000 Frs à 250 000 Frs, en fonction du niveau d’étude.Ce fut l’occasion pour la ministre Mariatou Koné d’inviter encore une fois, les victimes ou leurs parents, au pardon, à la paix et à la tolérance. « Malgré vos douleurs, je vous invite à l’apaisement et au renoncement à la vengeance. Nous devons réussir à apaiser les cœurs. Œuvrons au renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Nous devons intégrer la culture de la paix. Je vous invite au pardon. Réapprenons à vivre ensemble », a-t-elle insisté.Avant d’interpeller les hommes politiques en ces termes : « Evitons de semer le doute dans l’esprit des populations. Evitons de retomber dans la violence verbale, comme en 2010. Arrêtons les intrigues polico-politiciennes. Nous devons conjuguer nos efforts pour montrer la voie à suivre, aux autres Etats qui en ont besoin », conseille-t-elle. Mariatou Koné a également adressé ses remerciements au Président de la République pour la mise en place du fonds de soutien aux victimes.