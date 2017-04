Deux milliards de personnes consomment l’eau contaminée par des matières fécales (OMS)

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié le résultat d’une étude selon lequel deux milliards de personnes dont la moitié se trouvent en Afrique, consomment l’eau contaminée par des matières fécales ce qui les exposent à contracter le choléra, la dysenterie, la typhoïde et la Polio.



Pire encore, cette eau contaminée serait la cause de 500 000 décès par diarrhée chaque année, soutient l'OMS.



Ce constat inquiétant est rendu public alors même qu'en 2015, plusieurs pays ont dressé une liste de 17 objectifs prioritaires de développement durable à atteindre d'ici 2030. Parmi les priorités, figurent l'accès à l'eau pour tous ainsi que l'assainissement, l'hygiène et la gestion durable des ressources en eau dans le monde.



Dans son rapport annuel, l'OMS a prévenu que cet objectif ne pourra pas être atteint, "à moins que des mesures ne soient prises pour utiliser les ressources financières de manière plus efficace et accroître les efforts pour identifier de nouvelles sources de financement."



AIP