Détention préventive en Côte d'Ivoire : LES RESPONSABLES DU SYSTÈME JUDICIAIRE VEULENT RÉDUIRE LE TAUX DE 45% A 33%

À titre d'exemple, à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, ce taux se situe autour de 49%, contre 45% à Man et 46% à Daloa. Tandis que la norme internationale est de 25 à 30%.Ayant donc pris la pleine mesure de cette situation, le garde des sceaux, ministre de la justice et des droits de l'homme a décidé de mener des actions vigoureuses, à l'effet de changer cette donne qui ternit les importants efforts fournis par le président Alassane Ouattara et son gouvernement.C'est dans ce cadre que se déroule depuis le 6 novembre à l'hôtel Président de Yamoussoukro, l'atelier de réflexion et de cadrage sur la détention préventive.Cet atelier qui réunit 22 juges d'instruction, des magistrats du parquet, les régisseurs des maisons d'arrêt et de correction, l'inspection générale dudit ministère, la Direction des affaires civiles et pénales (Dacp), le barreau de l'ordre des avocats, le cabinet du ministre et des responsables du ministère du plan et du développement, vise à mener les réflexions idoines, à l'effet de parvenir à une réduction du taux de personnes en détention préventive à 33% au maximum, mais aussi à diminuer la durée de ces détentions dans les maisons d'arrêt et de correction de Côte d'Ivoire.