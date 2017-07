Des tirs dans des camps militaires en Côte d'Ivoire

A Abidjan, la capitale économique ivoirienne, des tirs sont entendus depuis 1h30 du matin, plus précisément dans le quartier d'Abobo, fief du président Alassane Ouattara.Une source militaire jointe au téléphone indique que des démobilisés qui avaient pris part à la rébellion armée qui avait divisé le pays en deux entre 2002 et 2010, se sont mutinés.Des habitants d’Abobo Ndotré et de la commune de Cocody 8ème tranche ont également confirmé ces tirs expliquant que des véhicules de type 4 ×4 sont arrachés à des civils que les mutins rencontrent sur leur chemin.Une autre source militaire nous confie que le véhicule du commandement "Canter" du 32ème arrondissement a été pris par ces personnes armées qui paradent dans la zone.Toujours selon cette source, des discussions seraient en cours entre les officiers de l’armée et les mutins.Une source militaire nous explique que 2.600 soldats qui avaient pris part aux combats lors de la bataille d'Abidjan en 2011 font aussi partie de cette nouvelle mutinerie, en plus des démobilisés qui ne sont plus en principe de l'armée de la Côte d'Ivoire,