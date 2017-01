Depuis la CPI, Charles Blé Goudé apprécie la situation politique en Côte d’Ivoire et lance un appel

Direct dans ses propos comme on le connaît, Charles Blé Goudé estime que M. Alassane Dramane Ouattara qui « veut jouer seul sans compétition », doit revenir de cette rêverie. Pour cela, il en appelle à l’unité de l’Opposition ivoirienne pour tenir en respect le régime d’Abidjan: « Je prie pour que les coalitions occasionnelles et conjoncturelles (qui ont eu leur pesant d’or), soient remplacées par une opposition, unie et porteuse d’un projet commun pour sauver la Côte d’Ivoire« , a indiqué M.Blé Goudé, dans un message de vœux dont nous avons reçu copie.A ce sujet, le fondateur du Cojep rejoint le Pr Mamadou Koulibaly qui avait déjà demandé à l’Opposition de s’unir. Selon Blé Goudé, la Côte d’Ivoire a besoin d’être sauvé de M. Ouattara qui « ne veut pas d’une Côte d’Ivoire apaisée qui favoriserait un jeu démocratique transparent », a t-il déclaré.Revenu sur les récents événements des mutins à Bouaké et autres villes du pays, Blé Goudé a estimé que les revendications des soldats qui s’étaient mutinés les 6 et 7 janvier est » la preuve qu’ils sont des mercenaires (…) Ceux qui depuis des années peinent à prouver l’existence de mercenaires sur le sol ivoirien n’auront plus à se torturer l’esprit (…) Les soldats viennent enfin de réclamer les dents de la panthère à celui qui en a vraiment consommé la tête« , a-t-il ajouté.