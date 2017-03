La Fifa envisage d'ouvrir une procédure disciplinaire après la fin mouvementée du match amical entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, dans un stade Charléty à demi-plein, à Paris lundi soir. L'arrêt définitif de la partie a été sifflé par l'arbitre Tony Chapron à la 88e minute, après l'envahissement de la pelouse par quelque 500 supporteurs, majoritairement ivoiriens, sans violences toutefois.En octobre 2012, un match Sénégal - Côte d'Ivoire, disputé à Dakar dans le cadre des éliminatoires de la CAN, avait été interrompu après avoir sérieusement dégénéré : mouvements de foule, jets de projectiles sur la pelouse. Dans un communiqué diffusé hier, la Fifa dit analyser et réunir des informations concernant les incidents qui se sont produits lundi. Une procédure disciplinaire pourrait être ouverte si nécessaire.