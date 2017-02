Côte d’Ivoire : un rapport contrasté sur la situation politique et économique du pays

« Le but de ce rapport est de lever les idées toutes faites sur la Côte d'Ivoire », indique Philippe Cochet, le président de la mission d'information sur la Côte d'Ivoire. Le document revient en détail sur les problèmes fonciers, sur l'économie du pays et notamment sur la tendance pour Abidjan à nouer des partenariats avec des interlocuteurs Chinois, Marocains et Nigerians. Ce rapport livre par ailleurs une observation détaillée de la vie politique ivoirienne.Il est ainsi question des élections législatives de décembre dernier. Le rapport pointe du doigt, « l'échec des stratégies de rassemblement » au sein de l'opposition : « les résultats des législatives de décembre 2016 illustrent à quel point la stratégie d'Affi N'Guessan peine à rassembler l'électorat du FPI », lit-on dans ce rapport.Les parlementaires français évoquent aussi le faible taux de participation à ce scrutin. « Son niveau particulièrement élevé dans les régions qui soutenaient traditionnellement Laurent Gbagbo suggère néanmoins que la consigne de boycott donnée par une partie des militants de l'opposition trouve un certain écho », lit-on aussi dans le rapport.