Côte d'Ivoire : un proche du président de l'Assemblée nationale écroué

Le chef du protocole du président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro a été écroué aujourd'hui après son audition dans une affaire sensible de découverte d'une cache d'armes pendant une mutinerie en mai, a annoncé le procureur d'Abidjan. Souleymane Kamaraté Koné, dit "Soul To Soul", "a été interpellé aujourd'hui. Une information judiciaire avec mandat de dépôt a été ouverte contre lui (...) pour complot contre l'autorité de l'Etat", a déclaré le procureur Richard-Christophe Adou devant la presse au palais de justice d'Abidjan.Des mutineries d'anciens rebelles intégrés à l'armée ont secoué la Côte d'Ivoire et ébranlé le pouvoir en janvier et en mai 2017. Une cache d'armes avait été découverte en mai lors de la mutinerie à Bouaké, deuxième ville du pays et fief de l'ancienne rébellion des années 2000. "Dans la nuit du 11 au 12 mai, des armes de guerre neuves dissimulées ont été découvertes dans une villa de Bouaké (...). Les enquêtes ont permis d'établir que la villa est la propriété de M. Koné", a indiqué le procureur.