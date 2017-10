Côte d'Ivoire : un document ordonne la surveillance de trois proches de Soro

C'est un document qui tient en une page et qui circule depuis ce mardi 24 octobre sur les réseaux sociaux. On peut y lire le nom de trois proches de Guillaume Soro : son chargé de communication Moussa Touré, Félicien Sekongo membre de l'Amicale des Forces nouvelles et Affousiata Bamba-Lamine, ex-ministre du gouvernement Kablan Duncan et ex-porte-parole des Forces nouvelles du temps de la crise ivoirienne.Ces trois individus, recommande la note du ministère de l'Intérieur, datée du 13 octobre, doivent être mis en observation sur ordre de la DST, la Direction de la Surveillance du Territoire, et leurs passeports immédiatement retirés.Moussa Touré revenant samedi d'un voyage en Russie en a fait brièvement les frais. Il a été retenu à son arrivée à l'aéroport d'Abidjan avant d'être relâché, son passeport restitué.Une mesure de restriction qu'on s'explique mal. La DST contactée à de nombreuses reprises par RFI n'ayant pas donné suite.