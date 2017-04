Côte d’Ivoire : toujours pas d’accord entre les fonctionnaires et le gouvernement

Les discussions se poursuivent entre le gouvernement et les syndicats de la fonction publique après leur mouvement de grève du mois de janvier. Mais après plusieurs semaines de négociations, aucun accord n'a pour l'heure été trouvé sur le paiement de leurs arriérés de salaires.Les discussions entre l’État ivoirien et ses fonctionnaires seraient-elles dans l’impasse ? Après plusieurs semaines de discussions, aucune entente n’a pour l’heure été trouvée quant au paiement de leurs stocks d’arriérés de salaires, estimés selon les syndicats à 249,6 milliards de francs CFA (près de 380 millions d’euros, ndlr).« Le gouvernement nous a proposé un programme immobilier à destination des fonctionnaires en lieu et place du paiement des arriérés », affirme Théodore Gnagna Zadi, président de la plateforme nationale des syndicats des organisations professionnelles du secteur public, contacté vendredi 14 avril par Jeune Afrique.