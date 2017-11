Côte d’Ivoire: rendez-vous au sommet entre Ouattara et Soro

In extremis, entre un Conseil des ministres tardif, vendredi 3 novembre, et un départ ce samedi aux Etats-Unis, le président ivoirien a trouvé le temps d'accorder une heure d'audience au président de l'Assemblée nationale.Depuis son retour en Côte d'Ivoire, le 22 octobre, Guillaume Soro - « ce jeune homme », comme le désigne Ouattara - a déclaré vouloir se rendre en toute humilité auprès du chef de l'Etat pour parler avec lui.De quoi les deux hommes ont-ils bien pu deviser ? De la cache d'armes de Bouaké chez un proche de Soro ? De la mise sous surveillance de certains de ses conseillers ? De l'avenir, avec en point de mire la présidentielle de 2020 ?De part et d'autre, on ne répond pas à ces questions et on s'ingénie surtout à minimiser l'importance de ce rendez-vous nocturne afin de dédramatiser le climat de tensions qui régnait, il y a encore quelques jours, en Côte d'Ivoire.