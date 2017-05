Côte d'Ivoire: nouvelle mutinerie à Bouaké et Abidjan

Des tirs ont été entendus à Bouaké et Abidjan. Les deux plus grandes villes ivoiriennes seraient le théâtre d'une nouvelle mutinerie.La Côté d'Ivoire n'en finit plus avec les mutineries de soldats. Des tirs sporadiques ont été entendus pendant toute la nuit dans la caserne du 3e bataillon d'infanterie de Bouaké, au lendemain d'une cérémonie ayant annoncé la fin des mutineries qui ont touché le pays depuis le début de l'année.Des groupes de militaires ont également tiré en l'air à l'entrée nord de la deuxième ville du pays, théâtre de la première mutinerie qui a ébranlé le pays en janvier. Les banques et de nombreux magasins sont restés fermés ce vendredi à Bouaké.