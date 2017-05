Côte d’Ivoire : libération de la militante pro-Gbagbo Antoinette Rouissa Meho

La justice ivoirienne a accordé le 4 mai la « liberté provisoire » à cette responsable des femmes du Front populaire ivoirien (FPI), le parti de l’ex-président Laurent Gbagbo, incarcérée depuis août 2016 à Abidjan pour « atteinte à la sûreté de l’État », a annoncé son avocat.« Mme Antoinette Rouissa Meho, 60 ans, a bénéficié d’une mise en liberté provisoire ordonnée par la chambre d’accusation de la Cour d’appel » a affirmé à l’AFP son avocat, Me Toussaint Dako.« Nous sommes heureux que Mme Meho, inculpée d’atteinte à la sûreté de l’État, vol d’armes et de munitions, participation à une bande armée et détenue sans jugement depuis près de dix mois, ait été libérée » a-t-il souligné, déplorant des « accusations grossières ».L’opposante avait été arrêtée le 10 août 2016 à son domicile de Yopougon, dans l’ouest d’Abidjan, par neuf personnes se présentant comme des agents de la DST, la Direction de surveillance du territoire.