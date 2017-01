Côte d'Ivoire : les prisons fermées jusqu’à nouvel ordre

À l'issue d'une assemblée générale le mercredi 18 janvier à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (Maca) , le collectif de l’administration des gardes pénitentiaires de Côte d'Ivoire a décidé de fermer les prisons sur toute l’étendue du territoire nationale , avec interdiction de visite aux détenus à compter du jeudi 19 janvier 2017 , et ce jusqu’à nouvel ordre.Les raisons évoquées par le collectif sont entre autres , d'une part la possibilité d'attaques par des hommes en arme car , selon les agents , les établissements pénitentiaires sont les cibles privilégiées en situation de crise ; et d'autre part la non-application du protocole d’accord signé depuis le 27 novembre 2014 et qui devait prendre effet depuis fin janvier 2015.Le collectif de l’administration des gardes pénitentiaires est composé du syndicat national du personnel des agents pénitentiaires de Cote d’Ivoire et du syndicats des agents pénitentiaires de Cote d’Ivoire dirigés respectivement par Gboko Stéphane et Konan Koffi.