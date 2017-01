Côte d'Ivoire : le président Ouattara limoge les chefs des forces de sécurité

En Côte d’Ivoire, les évènements se bousculent et l’agenda politique s’accélère. Après la fin de la colère des militaires, dimanche 8 janvier, la démission lundi matin du Premier ministre, Daniel Kablan Duncan, dans la soirée Guillaume Soro a été largement réélu président de l'Assemblée nationale et les chefs des forces de sécurité ont été limogés par décret présidentiel.On attendait ce soir de connaître le nom du nouveau chef du gouvernement. Le secrétaire général Amadou Gon Coulibaly se trouvait à la présidence pour une annonce. Ce n'est toutefois pas le nom du nouveau Premier ministre qui a été annoncé, mais plutôt trois limogeages : ceux du chef d'état-major des armées, le général Soumaïla Bakayoko, du commandant suprême de la gendarmerie Gervais Kouakou Kouassi, et du chef de la police, Bredou M'Bia.Le chef d'état-major des armées Soumaïla Bakayoko a été remplacé par le général de division Sékou Touré.Le commandant suprême de la gendarmerie, le général Kouakou Kouassi est remplacé par le général de brigade Kouadio Kouakou.Le directeur général de la police nationale Bredou M'Bia est remplacé par le commissaire divisionnaire Youssou Kouyaté.