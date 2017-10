Côte d'Ivoire: le noma, une maladie qui défigure les enfants et les exclut

A la clinique de La Rochelle, les patients reprennent confiance. Flora Doumé a quitté Danané (ouest) pour être hospitalisée dans cette clinique privée d'Abidjan avec l'espoir de sortir du cauchemar qui la hante depuis tant d'années. Elle, que la maladie a privée d'école et qui «reste enfermée à cause de ça...». «Je ne sais ni lire ni écrire, je ne peux pas travailler », avoue-t-elle.«Flora a pleuré quand le docteur lui a dit qu'on allait l'opérer et que c'était une ''belle jeune fille'', qu'on allait l'aider. C'était la première fois de sa vie qu'on lui faisait un compliment», raconte Tieu Huberson, un des accompagnateurs, lui-même aveugle, qui préside l'association des handicapés de la région de Danané, frontalière avec le Liberia.L'équipe de Sourire un jour a vu, en octobre 2017, plus de 100 patients et en a opéré une cinquantaine. Certains devront être opérés plusieurs fois. L'association prend en charge les frais opératoires, de nourriture et de transport pour ces malades qui n'ont pas les moyens de s'offrir une intervention chirurgicale.