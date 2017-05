Côte d’Ivoire : le marché des véhicules d’occasion en plein essor

Les importations de véhicules d'occasion génèrent d'importantes recettes fiscales à l'administration ivoirienne des douanes. Selon les responsables de Côte d'Ivoire logistique (CI Logistique), l'entreprise concessionnaire du Guichet unique de l'automobile au niveau du Port autonome d'Abidjan, cette activité a permis aux douanes ivoiriennes de capitaliser une recette fiscale de plus de 100 milliards de FCFA l'année dernière. Un montant qui s'explique par les quelque 300 véhicules immatriculés par jour, après leur entrée par voie maritime en provenance d'Europe ou des Etats-Unis.En 2016, les immatriculations ont connu une hausse de 19% par rapport à l'année 2015. Durant la même période, «sur 77 636 numéros d'immatriculation générés par le ministère des Transports, plus de 56 000 plaques d'immatriculation ont été effectivement attribuées», précise un responsable à CI Logistique qui revendique aujourd'hui un chiffre d'affaires de près de 4 milliards de francs CFA. L'entreprise qui opère dans ce secteur depuis 1998 a consenti a finaliser en juin les travaux d'aménagement de son parc sous douane en zone aéroportuaire. L'objectif derrière cet investissement est d'augmenter ses capacités opérationnelles en vue d'une meilleure fluidification de la chaîne de dédouanement et de libérer les quais du port.