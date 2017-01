Côte d’Ivoire : le gouvernement et les syndicats s’en remettent à un ’’comité technique mixte’’

Le gouvernement ivoirien et les syndicats du secteur public se sont accordés, mercredi, sur "la mise sur pied d’un comité technique mixte’’’ pour harmoniser le montant du "stock des arriérés des indemnités et des 150 points d’indices’’ accordés aux fonctionnaires, principaux points d’achoppement entre les autorités ivoiriennes et les syndicats de la Fonction publique.



C’est le ministre de l’Economie et des finances, Adama Koné pour la partie gouvernementale qui a donné l’information à l’issue de la réunion qui a duré près de trois heures.



’’Nous sortons pour laisser le comité technique travailler cette nuit afin de proposer quelque chose que nous soumettrons au Chef de l’Etat qui décidera. Comme vous le constatez, nous avons discuté du stock des arriérés d’indemnités et des 150 points d’indices’’, a déclaré M. Koné qui a insisté sur ’’l’ambiance cordiale qui a prévalu ce soir’’.



Ce comité technique mixte qui s’est aussitôt mis à la tâche a pour mission ’’d’accorder les différentes positions sur le montant à payer et les fonctionnaires bénéficiaires’’, a précisé Théodore Gnagna Zadi, président de la Plateforme nationale.



’’Le gouvernement parle de 17 milliards FCFA là où certains camarades parlent de 21 milliards FCFA. Il appartient au comité d’harmoniser les positions’’, a souligné M. Zadi qui a lancé un plaidoyer au président ivoirien.



’’J’ai personnellement chargé le ministre de la Fonction publique de dire au chef de l’Etat de voir de près la situation de ses enfants que nous sommes. Car cette situation n’arrange personne encore moins le pays. C’est pourquoi j’ai lancé cet appel au président’’, a-t-il justifié.



Pour le ministre de la Fonction publique, Pascal Kouakou Abinan, ’’il faut qu’on finisse avec ces problèmes cette semaine pour que l’administration retrouve son rythme normal’’.



